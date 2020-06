Vede i carabinieri e scappa a piedi senza scarpe: inseguito da Corso Italia e bloccato

Ha visto dei carabinieri passare in centro a Viterbo e ha cominciato a correre. I militari lo hanno inseguito e fermato in Corso Italia. Poi è stato dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale.



E' accaduto poco fa in centro, protagonista un giovane di circa 22 anni. Che appena ha visto i carabinieri ha iniziato a correre scalzo lungo via Guglielmo Marconi, fino a raggiungere il Corso. Il giovane avrebbe riconosciuto i carabinieri in borghese e, sospettando che fossere diretti verso la sua abitazione, si è tolto la maglietta e le scarpe e ha iniziato a correre per sfuggire ai militari.



Questi ultimi, ovviamente insospettiti, lo hanno rincorso e bloccato a piedi per via Marconi. © RIPRODUZIONE RISERVATA