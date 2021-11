Carabinieri, al comando di Viterbo sono in arrivo 34 nuovi militari

Al comando provinciale dei carabinieri di Viterbo sono stati assegnati 34 nuovi carabinieri neo-promossi, provenienti dalle 5 scuole allievi carabinieri dell’Arma situate a Roma, Taranto Torino, Reggio Calabria e Campobasso.

I 34 carabinieri neo-promossi, che hanno completato il 140° corso formativo e sono stati trasferiti al comando provinciale di Viterbo, sono stati suddivisi così sul territorio: 7 alla compagnia di Viterbo, 9 alla compagnia di Tuscania, 7 alla compagnia di Civita Castellana, 6 alla compagnia di Ronciglione e 5 alla compagnia di Montefiascone.

Andranno a rinforzare gli organici delle stazioni del comando provinciale per aumentare la capacità funzionale, informativa e operativa. Il corso per 3.581 allievi carabinieri, indetto nel 2020, è stato diviso in due cicli semestrali per permettere il pieno rispetto delle normative di contrasto alla diffusione del Covid-19

I militari appena assegnati sono quelli che hanno concluso il primo ciclo del corso.