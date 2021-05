Addio a Giulio Ciccarelli, il suo bar per decenni un punto di riferimento a Viterbo

E’ morto oggi all'età di 76 anni Giulio Ciccarelli, per decenni punto di riferimento di Viterbo con il suo bar in via Guglielmo Marconi. Era infatti il "bar da Giulio".

Ciccarelli è stato un imprenditore dell'accoglienza prima di molti altri colleghi. Il suo locale a due passi dal Sacrario è stato un punto di riferimento per tantissimi viterbesi, oltre che luogo di incontro e di approdo per quanti frequantano il centro città anche e soprattutto per lavoro.

Con la sua professionalità ha "allevato" diversi giovani barman - tra cui l'attuale gestore dello stesso locale - che in gran parte hanno poi avviato una attività in proprio. Ceduta l'attività circa 10 anni fa, aveva poi avviato una fornita enoteca sulla Teverina.

Ha lottato a lungo contro il male, fino a questa mattina. Lascia la moglie e i due figli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA