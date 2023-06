Giovedì 1 Giugno 2023, 05:30

C’è in arrivo il nuovo direttore generale, mentre per il tecnico c’è ancora da attendere. Comincia a prendere forma la Viterbese che si appresterà a disputare il campionato di Serie D la prossima stagione. È ormai in arrivo il nuovo direttore generale Gianluca Rossini, che è già stato dirigente di Lupa Roma, Almas e Atletico Lodigiani. Recentemente Rossini ha incontrato il presidente Marco Romano in più di un’occasione, di cui l’ultima circa una settimana fa insieme all’allenatore Sandro Pochesci.

Se per l’arrivo di Rossini ormai la trattativa sembra conclusa non può dirsi la stessa cosa per il tecnico Pochesci. L’allenatore che guidò la Viterbese in Serie C2 nella stagione 2005-06 ed anche profondo conoscitore del campionato di Serie D, pur vantando esperienze anche nelle categorie superiori e soprattutto in Serie B sulla panchina della Ternana, infatti per il momento ha preso tempo e dovrà vedersi di nuovo con il presidente Romano. Prima di accettare Pochesci desidererebbe infatti conoscere i programmi della società gialloblù, per sapere se la Viterbese è intenzionata a disputare un campionato di vertice. Il tecnico, che nell’ultimo campionato è subentrato a stagione in corso sulla panchina della Juve Stabia, ha inoltre anche un’altra proposta in ballo.

La società di via della Palazzina sta anche valutando l’ipotesi di confermare per la prossima stagione alcuni giocatori che hanno indossato la maglia gialloblù nel campionato appena concluso. Sempre nell’ambito di una riorganizzazione societaria, la Viterbese starebbe cercando anche collaboratori per il settore giovanile, visto che gli under ricoprono un aspetto fondamentale nel campionato di Serie D. A partire dal prossimo campionato, tutte le squadre dovranno infatti schierare dal primo minuto un giocatore del 2003, due del 2004 e uno del 2005. Questa potrebbe essere l’occasione anche per poter valorizzare i vari giovani che nella stagione appena conclusa hanno fatto benissimo con la maglia della Primavera 2 raggiungendo la salvezza sul campo.

A meno di una clamorosa riammissione in sovrannumero in Serie C da parte del Tar del Lazio dopo il ricorso annunciato dalla Viterbese, la serie D sembra ormai il campionato riservato alla Viterbese per la prossima stagione. Anche in caso di un’eventuale domanda di ripescaggio, tenendo conto che tutto dipenderà dal numero dei posti disponibili, il cammino sembra in salita. Il primo posto andrà infatti a una squadra Under 23, il secondo ad una squadra della Lega Nazionale Dilettanti in base allo svolgimento dei play-off ed il terzo a una retrocessa dalla Serie C ma per il momento le prime due in graduatoria sono Piacenza e Mantova. Ovviamente ci sarà anche da valutare se le squadre, che attualmente in graduatoria precedono la Viterbese, saranno interessate o meno ad effettuare la richiesta di ripescaggio.