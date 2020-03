Viterbese: Striscia la notizia pizzica il clamoroso gol mangiato da Volpe.

Ultimo aggiornamento: 14:25

Un clamoroso gol a porta vuota sbagliato e la vetrina, per la verità poco lusinghiera, del tg satirico Striscia la notizia. A finirci dentro Michele Volpe, forte attaccante vestito di gialloblù. L'episodio che ha portato il calciatore di proprietà del Frosinone dentro la rubrica della storica trasmissione in onda su Canale 5 "Striscioni oltre i confini" è quello del gol fallito in occasione del match perso dalla Viterbese domenica scorsa contro il Rieti. Sul punteggio di 0-0, Volpe, ha mancato un gol a porta vuota spedendo incredibilmente in alto a due passi dalla porta. Un errore costato caro ai gialloblù che alla fine sono usciti sconfitti 1-0. L'errore è stato immortalato grazie alle telecamere di Elevensport, che con la voce del telecronista Luca Fiorino hanno potuto raccontare la partita nonostante le porte chiuse che hanno impedito l'accesso ai tifosi. Per Volpe anche l'ironico ingresso nella graduatoria della rubrica creata dall'inviato di Striscia Cristiano Militello: per lui quarto posto nella classifica del premio "Frittata award".