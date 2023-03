Giovedì 30 Marzo 2023, 06:00

Attenzione ai cartellini gialli. La Viterbese, che si appresta ad affrontare i tre scontri diretti contro Gelbison, Monterosi e Turris, che saranno fondamentali guadagnare almeno il diritto di disputare i playout, dovrà fare attenzione alla gestione delle ammonizioni.

Domenica prossima in Campania non sarà disponibile Domenico Mungo, che è stato squalificato per un turno dopo il cartellino giallo ricevuto nel primo tempo della partita disputata sabato scorso allo stadio Enrico Rocchi contro il Cerignola. Al suo posto giocherà dal primo minuto con ogni probabilità Mario Rabiu, per quello che riguarda il centrocampo sembra inoltre sulla via del recupero anche Antonino Barillà che nella gara precedente era stato sostituito nell’intervallo a causa di un leggero infortunio. A preoccupare, in vista di questo importantissimo rush finale, sono però le diffide che faranno scattare la squalifica al prossimo cartellino giallo. La Viterbese ha problemi in ogni reparto.

In difesa c’è l’argentino Juan Monteagudo, che nelle ultime partite ha dimostrato di essere un elemento molto importante vista la sua duttilità che gli permette di essere impiegato nella retroguardia a tre sia come centrale che come braccetto di sinistra. A centrocampo stessa situazione per Megelaitis e Mbaye, con il lituano che soprattutto in questo periodo è stato sicuramente l’elemento più impiegato del reparto. In attacco sono invece in diffida le due punte titolari Marotta e Jallow. Quest’ultimo era entrato in diffida dopo l’ammonizione nel primo tempo e della partita disputata sul terreno di gioco del Potenza. Il discutibile secondo giallo, arrivato poi nella ripresa, oltre all’espulsione ha causato la squalifica nella gara seguente che la squadra gialloblù ha poi disputato in casa contro il Taranto. Nonostante tutto, però, la diffida è rimasta.

La partita contro la Gelbison sarà diretta da Paride Tremolada di Monza. Il fischietto brianzolo ha già arbitrato la Viterbese due volte in trasferta ed i gialloblù hanno ottenuto una vittoria ed un pareggio. Nel 2019 si imposero infatti con un rocambolesco 4-3 sul terreno di gioco della Casertana, mentre lo scorso 8 gennaio Tremolada ha diretto lo scontro tra Fidelis Andria e Viterbese terminato con il punteggio di 1-1.

La Viterbese ha effettuato ieri pomeriggio una seduta di allenamento al campo in sintetico del Pilastro e tornerà a lavorare anche oggi. Il tecnico Giovanni Lopez si sta togliendo gli ultimi dubbi sulla formazione.