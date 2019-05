Viterbese, mano pesante del giudice sportivo su Luciano Camilli: squalificia di 5 anni

Mano pesante del giudice sportivo nei confronti del vicepresidente della Viterbese, Luciano Camilli, protagonista della presunta aggressione al presidente dell’Arezzo, Giorgio La Cava, finito in ospedale ieri sera prima della gara di ritorno dei quarti di finale dei playoff di serie C, vinta poi dai toscani 2-0.

Questo il comunicato della Lega Pro:

Camilli Luciano (Viterbese) perché, antecedentemente all’inizio della gara, in prossimità del tunnel che conduce agli spogliatoi, aggrediva prima spingendolo alle spalle e poi con calci alle gambe, il presidente dell'Arezzo Giorgio La Cava. Successivamente, raggiunta l'estremità opposta del tunnel, aggrediva nuovamente La Cava colpendolo con estrema violenza con un pugno al capo.

La Cava cadeva a terra, accusando un malore e veniva soccorso dai sanitari in servizio presso l'impianto (avvisati dal delegato di Lega). Prestate le prime cure sul posto, veniva successivamente trasportato con ambulanza in ospedale per ulteriori accertamenti.

