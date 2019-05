La Viterbese perde 2-0 il ritorno in casa contro l’Arezzo: la stagione gialloblù si chiude nei quarti playoff.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La remuntada non riesce: la Viterbese esce sconfitta anche nel ritorno dei quarti di finale dei playoff contro l’Arezzo. Al Rocchi finisce 0-2 con le reti di Belloni e Pelagatti che condannano i gialloblù all’eliminazionione nei quarti di finale. Il 3-0 incassato in Toscana si è rivelato troppo pesante da ribaltare nonostante la presenza in tribuna del difensore della Juventus Leonardo Bonucci.VITERBESE (4-3-3): Valentini 6; Atanasov 6,5, Rinaldi 6, Sini 6, Mignanelli 6; Tsonev 6, Damiani 5,5, Palermo 6; Luppi 6,5, Polidori 5,5, Vandeputte 5,5. A disp. Forte, De Giorgi, Sparandeo, Milillo, Coda, Cenciarelli, Coppola, Pacilli, Artioli, Bismark, Molinaro, Zerbin. All. Pino RigoliAREZZO (4-3-1-2): Pelagotti 6; Luciani 5,5, Pelagatti 6, Pinto 6,5, Sala 6; Benucci 6, Serrotti 6, Foglia 6,5; Bellini 6; Cutolo 6,5, Brunori 6.A disp. Bertozzi, Borghini Zappella, Sereni, Zini, Persano, Remedi, Rolando, Burzighotti, Butic, Tassi, Sbarzella.All. Alessandro Dal Canto.ARBITRO: Cristian Cudini di FermoRETI: 10' st Belloni, 21' st Pelagatti