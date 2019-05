Stadio Rocchi, a tifare per la rimonta della Viterbese c'è anche Leonardo Bonucci. Aggredito il presidente dell'Arezzo

Ultimo aggiornamento: 22:12

C'è anche Leonardo Bonucci, questa sera nella tribuna centrale dello stadio Enrico Rocchi, per sostenere la rimonta della Viterbese, La squadra gialloblù, dopo la conquista della Coppa Italia di serie C, è impegnata nella partita di ritorno del turno dei play-off per la promozione in serie B.Il calciatore della Juventus, campione d'Italia per l'ennesima volta, è nella sua città per un ritorno in famiglia e per incontrare gli amici. ma non si è perso l'occasione di assistere alla partita di questa sera alla Palazzina. La Viterbese di Rigoli deve recuperare la pesante sconfitta di Arezzo di domenica scorsa: uno 0-3 che rischia di pregiudicare il cammino verso la promozione.Da registrare, prima della partita, una presunta aggressione al presidente ospite Giorgio La Cava. Il numero uno amaranto sarebbe stato trasferito in ospedale, dopo esser stato colpito nel tunnel degli spogliatoi. Avrebbe riportato una ferita alla testa, da qui la necessità di sottoporlo ad accertamenti a Belcolle.