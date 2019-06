Viterbese, il rebus della rosa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come sarà la Viterbese della prossima stagione? Dopo l'annuncio di lunedì mattina da parte del patron Piero Camilli che la Viterbese affronterà il prossimo campionato di Serie C con i giocatori della Berretti e gli elementi ancora sotto contratto, la domanda sorge spontanea. C'è da dire che Camilli, nella sua ultima stagione al Grosseto, quella 2014-15 iniziò con una squadra che vedeva tra le proprie file diversi giovani. La stessa cosa si potrebbe quindi ripetere anche a Viterbo. Ma i giocatori che hanno mercato attualmente sotto contratto potrebbero già partire nella sezione estiva della campagna acquisti. La punta belga Jari Vandeputte potrebbe andare al Bari in Serie C o addirittura finire alla Virtus Entella nella serie superiore. Mario Pacilli, che ha militato spesso in squadre che hanno giocato nel girone meridionale della terza serie, ha diversi estimatori in questa categoria e potrebbe quindi finire al Monopoli o al Catania. Potrebbe trovare squadra anche l'esterno sinistro Daniele Mignanelli, che la scorsa stagione aveva cominciato il proprio campionato in Serie B con l'Ascoli. Rientrerà invece a Viterbo il difensore Michele Messina che nello scorso mercato di riparazione era andato in prestito alla Triestina nell'ambito dello scambio con un portiere Alex Valentini. La Viterbese potrebbe quindi giocare con Bertollini in porta, Del Prete, Franco, Vari e Messina in difesa, De Giorgi, Palermo, M. Menghi e Ricci a centrocampo con Capparella, Molinaro, ed E. Menghi in attacco. È chiaro che poi la rosa, così come la formazione titolare, potrebbero anche essere arricchite dall'arrivo di qualche prestito proveniente da squadre di categoria superiore. Cosa, questa, sempre avvenuta anche nelle stagioni precedenti.La Viterbese ha ancora due allenatori sotto contratto. Si tratta di Giovanni Lopez, che la scorsa estate ha fatto tutta la preparazione fino all'esordio in campionato con il Rieti il 3 novembre per poi essere esonerato il 6 dello stesso mese dopo la sconfitta interna con la Sicula Leonzio. Ancora legato alla società anche Antonio Calabro, che è subentrato a Stefano Sottili lo scorso 21 gennaio per poi essere sollevato dall'incarico proprio alla vigilia del recupero con il Catanzaro dello scorso primo maggio. Entrambi potrebbero però trovare squadra in questa settimana, in questo caso avverrebbe la rescissione con la Viterbese che potrebbe anche cercare un altro profilo. Per il momento dovrebbero essere queste le forze della Viterbese. Se poi Camilli nei prossimi mesi intenderà invece potenziare la squadra con giocatori di categoria, al momento non lo si può pronosticare.L'amministratore sarà l'avvocato Tonino Ranucci e quindi anche l'organico societario sarà molto snello. Un appuntamento importante sarà quello del prossimo 31 luglio, quando a Roma verranno resi noti sia la composizione dei tre gironi che il calendario del campionato. Stando alle ultime valutazioni, la Viterbese dovrebbe essere inserita nuovamente nel girone meridionale, dove oltre al derby contro la Ternana, si troverebbe ad affrontare squadre dal grande blasone come Avellino e Bari.