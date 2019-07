Viterbese: l'esordio in Coppa Italia contro il Piacenza; il 4 agosto primo turno al Garilli.

Sarà Piacenza-Viterbese ad aprire la stagione ufficiale della nuova Viterbese targata Marco Arturo Romano. Il battesimo della nuova proprietà del club di via della Palazzina si terrà lontano dal Rocchi. Il tabellone della Coppa Italia, ha regalato alla compagine allenata dal tecnico Antonio Calabro una trasferta complicata sul campo del Piacenza. Nella passata stagione, gli emiliani, hanno sfiorato il passaggio in serie B, beffati prima dall'Entella all'ultima giornata della stagione regolare e poi dal Trapani nella finale playoff. La vincente della sfida in programma il 4 agosto al Garilli, se la vedrà con il Perugia allenato da Massimo Oddo. In caso di passaggio al terzo turno, ad attendere i gialloblù ci sarebbe il Brescia del vulcanico presidente Massimo Cellino. Sia secondo, che terzo turno vedrebbero la Viterbese giocare in trasferta. © RIPRODUZIONE RISERVATA