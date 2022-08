Lunedì 15 Agosto 2022, 06:30

Il portiere Riccardo Daga verso Messina, mentre la Viterbese è intenzionata a tenere l'attaccante Andrea Bianchimano, nonostante l'ex Perugia interessi ad alcune squadre di Serie C. In attesa che arrivino, durante questo mese, i due centrocampisti esterni under per completare l'organico, a tenere banco alla Viterbese è il mercato in uscita. In questi ultimi giorni ci sono stati alcuni sondaggi per Bianchimano martedì alcune squadre che si apprestano a disputare anch'esse il campionato di Serie C, almeno per il momento la Viterbese non è però intenzionata a cederlo.

Nel 3-4-2-1 di Filippi la punta ex Perugia costituisce l'alternativa a Polidori come punta centrale e la società di via della Palazzina potrebbe privarsi di lui solamente se avesse pronto un valido sostituto. Andrea Bianchimano sta tra l'altro disputando un buon precampionato, evidenziando di trovarsi a suo agio negli schemi del nuovo tecnico Giacomo Filippi. Termina invece l'avventura di Riccardo Daga con la maglia gialloblù, visto che l'estremo difensore classe 2000 è ormai diretto verso Messina. Il portiere era arrivato a Viterbo nell'estate di due anni fa, nel corso della stagione scorsa aveva però perso il posto da titolare essendo poi stato ceduto in prestito al Monterosi nel mercato di riparazione di gennaio.

In questa campagna acquisti estiva era stato messo già tra i giocatori in uscita, essendo comunque chiuso nel proprio ruolo da Fumagalli e Bisogno. Alla ripresa degli allenamenti. Filippi dovrà continuare a lavorare per risolvere le problematiche emerse in queste prime uscite stagionali. Sicuramente deve migliorare la condizione atletica di tutto l'organico e, proprio in questo senso, il posticipo della prima giornata di campionato al 4 settembre a causa del ricorso al Consiglio di Stato del Campobasso dopo l'esclusione del campionato non può che essere un fattore positivo visto che la Viterbese avrà una settimana in più per lavorare ed oliare quindi i propri meccanismi. Il tecnico dovrà lavorare poi soprattutto a centrocampo per trovare il modo di integrare nello stesso reparto Megelaitis e Mbaye. Sicuramente alcuni progressi si potranno già notare in occasione del prossimo test in programma domenica prossima presso il terreno di gioco dell'hotel Mancini di Roma contro la Triestina. Proprio in vista di questa gara, la Viterbese spera di poter schierare anche l'esterno sinistro Davide Manarelli prelevato dal Sassuolo, fermo da alcune settimane a causa di un infortunio.