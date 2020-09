Quattro elementi della Viterbese positivi al Covid, la squadra nelle mani dei medici

Quattro tesserati della Viterbese calcio positivi al coronavirus. Lo ha comunicato con un breve lancio stampa la stessa società qualche minuto fa:



“La U.S. Viterbese 1908 comunica che dai test sanitari effettuati sono emerse le positività al Covid-19 di quattro componenti del gruppo squadra, che ora si trovano in isolamento domiciliare sotto la supervisione dello staff medico e in stretta collaborazione con le autorità sanitarie locali”.



I quattro tesserati sono tre giocatori e un componente dell'area tecnico-sanitaria. Il club informa di avere "già attivato le procedure previste dalla normativa, compresa la sanificazione delle aree comuni". La squadra era al lavoro a Viterbo per la preparazione pre-campionato.