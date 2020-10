Viterbese, altri positivi al Covid: rinviata a data da destinarsi Palermo-Viterbese

Il giro di tamponi a cui è stato sottoposto il gruppo squadra della Viterbese ha rivelato amare sorprese. Due i nuovi contagiati gialloblù, che si uniscono ai sei dei giorni scorsi. Alla Viterbese si è acceso un focolaio da Covid che sarà gestito in massima sicurezza nei prossimi giorni. Putroppo le previsioni delle ore scorse - con le positività riscontrate prima e dopo la gara contro la Vibonese - si stanno confermando. Da qui la decisione della Lega Nazionale di serie C di rinviare a data da destinarsi la sfida in programma domenica prossima al Renzo Barbera contro il Palermo. Anche i siciliani sono stati aggrediti dal virus, con il club rosanero che ha dovuto saltare già tre partite. La paura è che anche in casa gialloblù ora, si possa vivere la stessa situazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA