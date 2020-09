© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tamponi all’équipe ostetrica dell’ospedale di Belcolle. La misura, specifica la Asl, è stata decisa come misura precauzionale nell’ambito dei protocollo di prevenzione attiva contro la diffusione del Covid-19, dopo che una viterbese positiva ha dato alla luce il proprio piccolo. La donna, durante la fase di pre-ospedalizzazione, ha effettuato il test. Trasferita al reparto di ostetricia e ginecologia è stata sottoposta al parto cesareo. Sebbene siano state adottate tutte le precauzioni, l’azienda sanitaria – arrivato il referto del tampone – ha deciso di sottoporre al test sia i contatti stretti della paziente, sia medici e infermieri del reparto. La Asl ribadisce che l’ostetricia continua la sua normale attività in piena sicurezza. La donna attualmente è ricoverata nel reparto di Malattie infettive mentre il neonato è stato trasportato a Terapia intensiva neonatale, sempre a Belcolle.Oltre a questo nuovo contagio, ieri ne sono stati scoperti ulteriori 5. Un altro a Viterbo, due a Civita Castellana (si tratterebbe di parenti della scrutatrice del seggio elettorale numero 4 risultata positiva nei giorni scorsi), uno a Ronciglione (“La persona presenta sintomi e sta trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Il caso non risulta collegato con altri già comunicati. Auguriamo al nostro concittadino una pronta guarigione”, fa sapere il sindaco Mario Mengoni) e uno ad Acquapedente.Qui a risultare contagiato è un parente della terza vittima di coronavirus registrata in tre giorni nel Viterbese: un cittadino di 91 anni, sempre residente ad Acquapendente, ricoverato da settimane presso il reparto di Malattie infettive di Belcolle, con un quadro clinico già complesso. Sabato era deceduta un’altra cittadina del comune, l’85enne fondatrice di un centro di recupero nella frazione di Trevinano. “Comunichiamo, con estremo rammarico, il decesso di una persona anziana già sotto cura perché in relazione ad un gruppo già sotto osservazione ad Acquapendente. Nello stesso gruppo è stato riscontrato anche un nuovo caso positivo. Perciò in fase post lockdown il numero dei positivi rimane a 13 a cui si aggiungono 2 decessi. Esprimiamo ai familiari un sentito cordoglio per la scomparsa dei propri cari”, si legge sulla pagina Facebook del Comune. Sono tre i pazienti,guariti ieri: 2 a Civita Castellana e 1 a Gradoli, per un totale di 499 negativizzati sinora. Salgono a 635 i contagiati dall'inizio della pandemia, di cui 108 ancora positivi.Ieri, intanto, una parete della hall di Belcolle si è colorata grazie ai murales degli street artist che, nell’ambito dell’iniziativa ‘Diciamo insieme Grazie” promossa dalla Regione Lazio, hanno voluto omaggiare i sanitari che da mesi lottano in prima linea contro la diffusione del virus e al fianco dei pazienti.