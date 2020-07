Virus, nessun nuovo contagio: nella Tuscia resta solo un positivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nessun caso accertato di positività al Covid-19 è stato comunicato oggi dall'Asl di Viterbo, né ci sono state guarigioni. In totale i casi dall'inizio della pandemia restano 467 in provincia, di cui al momento unoancora in atto: un paziente che sta trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 15383 tamponi, 51 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 70 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 4030 hanno invece concluso il periodo di isolamento.Prosegue nella Tuscia l’indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione Lazio. I laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana hanno refertato 4693 test sierologici eseguiti sul personale delle forze dell’ordine e sugli operatori sanitari della Asl. Di questi, 85 hanno dato esito positivo, con un indice di prevalenza dell’1,81%.