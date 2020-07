Virus, a Graffignano un nuovo caso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo caso di Covid-19, in provincia di Viterbo: dopo l'immigrato del Bangladesh residente a Orte scalo, registrato nel bollettino di domenica, oggi l'Asl annuncia un nuovo positivo. Si tratta di un cittadino residente nel comune di Graffignano. Il Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, ha già attivato tutte le misure di protezione e di prevenzione necessarie al contenimento della diffusione del virus.In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al Covid-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono 467 di cui 25 sono i casi accertati in strutture extra Asl.Nella giornata di oggi non si sono verificati nuovi casi di guarigione.Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: una sta trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 1 è attualmente ricoverata in una struttura ospedaliera extra Asl.