Vigili del fuoco, tour della caserma per la sindaca Frontini con il comandante Mastroianni

Visita alla nuova sede del Comando dei vigili del fuoco per la sindaca Chiara Frontini, nelle prime ore di oggi pomeriggio.

Arrivata nella caserma sulla via Cassia, alla periferia nord della città, è stata ricevuta dal comandante Rocco Mastroianni, che ha illustrato alla prima cittadina gli ambienti della sede, soffermandosi in particolare sulla sala operativa, attiva ventiquattro ore su ventiquattro per raccogliere le chiamate di soccorso, e sulla sala allestita per la gestione congiunta delle emergenze insieme alle altre forze dell’ordine e di polizia presenti sul territorio.

In occasione dell’incontro, che si è svolto in un clima di grande cordialità, la sindaca ha porto al comandante e a tutto il personale i saluti e i ringraziamenti dell’intera cittadinanza per l’insostituibile attività svolta a tutela della sicurezza di tutti.