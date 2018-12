Vetralla, l'edizione 2018 del presepe vivente è ricca di sorprese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un percorso rinnovato che va da Vicolo del Sole fino alla appena restaurata chiesa di San Pietro. Un altro scenario mozzafiato che gli organizzatori, visto il successo ormai consolidato della manifestazione, hanno deciso di far conoscere e riscoprire al pubblico. A Vetralla (Viterbo) l'edizione 2018 del Presepe vivente è ricca di sorprese.Un obiettivo non da poco quello dell'associazione Francis & friends, motore dell'evento, che nel dna ha proprio la promozione e riscoperta di Vetralla in tutte le sue sfumature, naturali, storiche e folkloristiche. «Cambiare completamente veste non è mai una scelta facile -dicono gli organizzatori - ma lo sforzo è quello di mostrare al visitatore tratti inediti ed incredibilmente scenografici del centro storico. Ma la vera forza di questa ed altre iniziative è lo spirito di cooperazione, collaborazione e integrazione fra realtà diverse che hanno come fulcro l'amore per la propria terra e la volontà di valorizzarla, in maniera libera e disinteressata».Tante le associazioni che prendono parte all'evento, seguendo un format ormai consolidato che unisce pregi e difetti di ognuno permettendo di realizzare cose belle. Novità anche per le date: torna infatti la rappresentazione notturna, sabato 22 dicembre dalle 20.30. Si prosegue mercoledì 26 e sabato 5 gennaio con l'orario classico, dalle 17.30, e tante meraviglie da scoprire..