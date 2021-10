Lunedì 11 Ottobre 2021, 06:20

Da oggi al via la terza dose del vaccino contro il Covid-19 per gli over60 che abbiano ricevuto la seconda dose da più di 180 giorni. Due modalità operative di prenotazione: si potrà procedere online sul sito https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home, inserendo il numero della tessera sanitaria e scegliendo il centro vaccinale o la farmacia che si desidera; in alternativa, ci si potrà rivolgere al medico di famiglia. Proprio quest'ultimo avrà la possibilità di somministrare anche il vaccino antinfluenzale: sono 95mila le dosi ordinate dalla Asl di Viterbo, di cui 70mila già arrivate e in via di distribuzione ai diversi ambulatori. Chi vorrà, nella stessa seduta potrà ricevere le due somministrazioni.

La curva pandemica, intanto, continua a salire: ieri 11 nuovi casi e un solo guarito. Gli ultimi positivi sono così distribuiti: 3 a Canino e a Viterbo, 2 ad Acquapendente, uno Bagnoregio, Civitella d'Agliano e Tessennano. Sono 183 i cittadini attualmente contagiati nella Tuscia, dei quali 8 ricoverati (6 fuori provincia). In totale, i casi di positività dall'inizio della pandemia, residenti o domiciliati in provincia, salgono a 17063. Sinora sono effettuati 201.877 tamponi, di cui 255 nelle ultime 24 ore.