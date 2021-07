Domenica 4 Luglio 2021, 05:45

Oltre 100mila vaccinati. Il weekend si chiude con numeri importanti sul fronte della campana vaccinale nel Viterbese. Ieri raggiunti i 104mila cittadini che hanno completato il percorso, mentre il totale delle dosi somministrate ha superato di poco le 260mila. La Asl, inoltre, conferma la riorganizzazione della rete vaccinale già annunciata la scorsa settimana. A partire da martedì 6 luglio i centri vaccinali Pfizer di Viterbo, Civita Castellana e Tarquinia verranno trasferiti: quello dell’ospedale di Belcolle al centro di Santa Maria della Grotticella, sempre a Viterbo; un secondo, ora all’interno dell’Andosilla di Civita Castellana, sarà spostato nella sala Mice, dentro il centro commerciale Marcantoni; il terzo, dall’ospedale di Tarquinia al centro anziani della cittadina. In pratica, si alleggeriscono gli ospedali per concentrare le somministrazioni all’interno degli hub ora dedicati ad Astrazeneca. Ai cittadini interessati, la Regione Lazio sta inviando un sms in cui, confermando la data e l’orario di erogazione della prima e della dose di richiamo del vaccino anti Covid targato Pfizer, si comunica la nuova sede vaccinale.

Intanto, ieri la Regione Lazio ha annunciato che è in corso l’invio degli sms per le anticipazioni del vaccino AstraZeneca rivolto alla fascia d’età under 60: chi lo desidera può anticipare la seconda dose secondo le indicazioni ministeriali. È stata ampliata a 48 ore la possibilità di dare conferma dell’anticipo della vaccinazione. In 8mila in tutto il territorio regionale hanno già confermato l’anticipazione della seconda dose al 56esimo giorno dalla prima dose.

Notizie positive continuano ad arrivare anche sul fronte del bollettino. Nel Viterbese restano appena 22 le persone ancora contagiate dal Covid-19. Ieri nessun nuovo caso registrato e 3 pazienti (2 a Gallese e uno a Caprarola) che invece sono guariti.

Dall’inizio della pandemia, nella Tuscia si sono registrati 15.537 contagiati e 454 decessi. Sinora sono stati effettuati 173.218 tamponi, compresi i 298 nelle ultime 24 ore. Ad oggi i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento domiciliare fiduciario sono 21.424