Tutti ammessi: a Viterbo al via il progetto “Attività sportiva inclusiva” per i meno fortunati

Sono cento i giovani ammessi - tutti quelli che hanno fatto domanda - al pacchetto di socializzazione, mediante attività sportiva inclusiva, a Viterbo. Lo ha annunciato l'assessore comunale ai Servizi sociali, Antonella Sberna.Tra le tappe più importanti che hanno portato alla concessione del contributo, «l'avvio di un progetto - dice Sberna - che fa seguito all'avviso pubblico emanato dal Comune lo scorso ottobre, e presentato anche alla presenza dei delegati provinciali di Coni, Figc e altre realtà sportive». Si tratta di una misura rivolta a famiglie di Viterbo, con figli di età tra i 5 e i 14 anni, che vogliono praticare attività sportiva in società iscritte al Coni o riconosciute a livello nazionale. Tra i requisiti indispensabili, l'Isee non superiore a 12mila euro.«Mi sono fortemente battuta per lo stanziamento dei fondi – ha continuato l'assessore Sberna - che inizialmente erano di diecimila euro. Poi, con un ulteriore impegno siamo riusciti ad aumentare la dotazione permettendo a tutti i richiedenti, ovvero a tutte le famiglie aventi diritto che hanno fatto domanda, di beneficiare del contributo. Sono molto soddisfatta di questo risultato. Ringrazio il sindaco Arena, l'assessore allo sport De Carolis e il consigliere delegato alle società e alle associazioni sportive Matteo Achilli che insieme a me hanno creduto in questo progetto».«Un bel risultato economico - ha proseguito Sber«na - per quanto riguarda l'importo del contributo e l'assegnazione dello stesso a tutti i richiedenti». La graduatoria è consultabile sul sito www.comune.viterbo.it alla sezione avvisi pubblici del settore servizi sociali (www.comune.viterbo.it/viterbo/index.php/bandi-e-gare/bandi-di-gara/atti-amministrazioni-enti/avvisi-pubblici/avvisi-pubblici-servizi-sociali/2734-graduatoria-contributo-pratica-sport-per-famiglie-con-figli-5-14-anni ),Per informazioni 0761-348552 (Bontempi).