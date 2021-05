Il Comune di Rieti mette a disposizione aree pubbliche per le attività sportive all’aperto

RIETI - La Giunta comunale di Rieti, su proposta del consigliere delegato allo sport Roberto Donati e dell’assessore ai servizi sociali Giovanna Palomba, ha approvato l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse all’utilizzo di aree pubbliche per attività sportiva all’aperto, nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa anti Covid-19.

I soggetti privati interessati possono presentare domanda, già da oggi, attraverso il modello di domanda disponibile sull’Albo pretorio online del Comune di Rieti.

L’area individuata verrà affidata in concessione gratuita per una durata massima di 100 giorni, decorrenti dalla data di consegna e non oltre il 30 settembre 2021.

Qualora la stessa area fosse individuata da più richiedenti, nel caso in cui non vi fosse accordo su un’eventuale condivisione della stessa, l’assegnazione avverrà per sorteggio. Il predetto sorteggio avrà luogo in seduta pubblica il giorno 4 giugno 2021 alle ore 11, presso la Sala Consiliare del Comune di Rieti.

I soggetti interessati possono trasmettere la propria candidatura entro le ore 12 del giorno di lunedì 31 maggio 2021.

“Dal primo giorno dell’emergenza Covid l’Amministrazione ha cercato di fare ogni sforzo possibile per sostenere la cittadinanza – dichiarano il Consigliere delegato Roberto Donati e l’assessore Giovanna Palomba - Questa ulteriore iniziativa assume un’importanza, anche simbolica, per permettere alle società e alla moltitudine di fruitori, di poter tornare finalmente a praticare l’attività sportiva, favorendo il benessere individuale e anche la sostenibilità economica di attività che, come altre, sono state particolarmente colpite dalla pandemia”.

