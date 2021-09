Tuscania, strade come fiumi e scuole allagate. Appello del Comune: «Fate attenzione»

Lunedì 27 Settembre 2021, 10:15

Strade come fiumi e scuole allagate, a Tuscania appello del Comune ai cittadini: 'Fate attenzione".

Nell' avviso si legge: "In queste ore su Tuscania si sta verificando un evento metereologico straordinario. Una bomba d'acqua ha rilasciato un'enorme quantità di pioggia che ha mandato in tilt il traffico stradale, i pozzetti di scolo non sono in grado di gestire questi eventi straordinari, le strade sono diventate fiumi e si sono allagate molte piazze e vie di Tuscania. Anche le scuole hanno avuto problemi di allagamento".

Gli operai del Comune stanno intervenendo per tentare di risolvere le situazioni piu pericolose. Ma l'appello è d'obbligo:

"Chiediamo a tutti di fare attenzione"