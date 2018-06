Viterbo, Truffe, vende trattore online e viene pagato con assegni falsi: due denunce

Un uomo di Bagnoregio di 53 anni, ha pensato di vendere il suo trattore attraverso un sito di vendite on line, per circa 10.000 euro, ed ha trovato due compratori di origini foggiane di 46 e 64 anni, che dopo esserselo fatto anche spedire, hanno pattuito il pagamento con assegni alla consegna; il trattore è stato effettivamente consegnato, ed il pagamento a quel punto è avvenuto effettivamente con gli assegni, ma quando il proprietario del trattore è andato in banca ha scoperto che erano falsi; a quel punto la denuncia ai carabinieri della stazione di Bagnoregio, che al termine di puntuali investigazioni hanno individuato i due truffatori con le vere generalità e li ha denunciati alla Procura della Repubblica di Viterbo.

Venerdì 8 Giugno 2018



