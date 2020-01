Roma, compravano auto on line con assegni falsi per rivenderle in Romania: cinque denunciati

Compravano auto con assegni falsi per poi farle sparire e rivenderle in Romania: cinque le persone denunciate. Si tratta di una truffa per migliaia di euro quella sventata dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato San Giovanni con un'indagine partita da una denuncia di una cittadina che dopo aver venduto, tramite un sito on line di compravendita, la propria autovettura, si è trovata con un assegno di 11.000 euro falso. A ricostruire le modalità operative della truffa i primi riscontri fatti dagli investigatori. Grazie ad una documentazione falsa - redatta anche a nome dei venditori - le macchine venivano cancellate dalla circolazione e trasportate in Romania dove venivano «nuovamente» messe in vendita. A far saltare i piani dell'organizzazione, composta da tre italiani di 30, 50 e 52 anni, un cittadino romeno di 37 anni ed uno appartenente ad una famiglia di etnia rom, di 27 anni, è stato l'attento esame di tutta la documentazione in possesso degli investigatori, incluso l'assegno circolare.

Perché negli stessi giorni, a Roma, e con la stesse modalità, erano state effettuate altre cinque compravendite di auto, movimentando - grazie alla truffa - una cifra di circa 58.750 euro. Le coordinate sulla posizione delle macchine trasportate in Romania, sono state ottenute con sofisticati sistemi di rilevazione satellitare: la Polizia romena ha così potuto sequestrare le autovetture che poi, gli agenti del commissariato San Giovanni, diretto da Mauro Baroni, hanno restituito ai legittimi proprietari. Le cinque persone, coinvolte, al termine dell'attività investigativa sono state denunciate per riciclaggio e truffa.

