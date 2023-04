Venerdì 7 Aprile 2023, 05:35

Una serata in overbooking. Succede solitamente quando si vendono più biglietti aerei o più camere di quelle disponibili, tanto da non riuscire a rispettare la prenotazione. Ma a Viterbo il soprannumero si registra pure in discoteca. Uno school party finito nel caos quello di mercoledì sera alla Hit di Viterbo, con tanto di intervento delle forze dell’ordine. Centinaia di ragazze e di ragazzi si sono riversati nel locale sulla Tuscanese per partecipare alla festa, dopo aver acquistato prevendite al costo di 15 euro. Ma la capienza massima è stata raggiunta presto dopo l’apertura delle 23.

Il risultato? Decine e decine di adolescenti sono rimasti in fila senza poter entrare. Qualcuno, stanco di aspettare nonostante una sorta di “diritto di prelazione” sull’ingresso, ha chiamato i carabinieri. Diverse le pattuglie intervenute in pochi minuti su sollecitazione dei ragazzi. A placare gli animi anche i proprietari della discoteca che hanno garantito la restituzione dei soldi a quanti non erano stati ammessi. Rassicurazione che ha ristabilito la calma: i giovani “in sovrappiù” hanno iniziato a defluire, ciascuno per ritornarsene a casa.

Al momento, non risulta alcuna denuncia ma tra i ragazzi resta l’amarezza per la serata sfumata. E sui social si rincorrono le recensioni negative. “Per quanto è accaduto ieri sera, quando non avete fatto entrare tantissimi ragazzi che avevano acquistato la prevendita per lo School Party, dopo averli fatti stare ore in attesa al freddo rigido, vi meritereste zero stelle ma il sistema mi obbliga ad assegnarne almeno una. Inqualificabili”, si sfoga uno degli esclusi.

Un altro ci va giù ancora più duro: “Daevitare assolutamente. Un locale che vende a 15 euro le prevendite per uno school party che inizia alle 23, fa entrare chi ha già pagato alle 1.30 e si tratta di quasi tutti minorenni, dovrebbe essere chiuso all'istante. Domani una bella denuncia non ve la toglie nessuno”. E c’è chi paventa persino danni più gravi. “Da evitare! Pure con biglietti acquistati in prevendita, hanno lasciato decine di ragazzi all'aperto con 3 gradi dalle 22 all’1. Non è solo questione di rimborso del prezzo, peraltro rimandato a non si sa come e quando, ma di rispetto. In particolare – azzarda un adolescente - per decine di quattordicenni ai quali avete venduto illusioni, creato problemi fisici e relazionali”.