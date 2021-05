Tragedia a Fastello, 75enne muore carbonizzato.

Questa mattina i carabinieri, i vigili del fuoco e il 118 sono intervenuti nella frazione di Viterbo. L'allarme sarebbe stato lanciato dai familiari che avrebbero visto le fiamme nella rimessa agricola di loro proprietà. A perdere la vita un 75enne.

Ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri per determinare le cause dell'incidendio e la morte dell'uomo. La pista più accreditata, al momento, sarebbe quella del suicidio

