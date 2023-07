Tragedia a Fabrica di Roma, un uomo è morto folgorato per un incidente in casa

Tragedia a Fabrica di Roma (Viterbo). Un 35enne, Anthony Gentili residente in via San Giorgio, mentre stava utilizzando un elettrodomestico - sembra con una prolunga non a norma - è stato colpito da una scossa elettrica ed è morto sul colpo. Originiario di Magliano Sabina, era sposato con due figli.

A nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimazione, intrapresi dai sanitari sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. Non è da escludere che l'uomo soffrisse di qualche patologia che potrebbe aver contribuito a determinare il decesso.

I funerali sono stati fissati per domani.