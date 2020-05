Tori italiani campioni internazionali: il progetto per la genetica al servizio degli allevamenti bovini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Servono garanzie - ed eccellenza - per il mondo zootecnico. Anche in questo scenario di incertezza che sta attraversando l’economia italiana, e quella agricola in primo luogo, causa l'emergenza Covid.Tra chi punta a produrre risultati di eccellenza c'è anche la Inseme, sociatà nata a Modena e oggi leader nel settore della genetica bovina applicata alla fecondazione artificiale. Con una mission: difendere, promuovere e diffondere in Italia e nel mondo la genetica tricolore. Nell'espressione della compagine societaria - composta da realtà come l’Associazione italiana allevatori, la fondazione Cariplo, la Inguran Lllc e la new entry Società consortile consorzi agrari, Scpa – rientra la coerenza con le finalità del progetto “Filiera italiana” che anche Inseme sostiene.Nel nuovo programma di Inseme si punta a sviluppare le eccellenze genetiche del patrimonio zootecnico italiano, lavorando al fianco degli allevatori. Attraverso la produzione e l'impianto di embrioni di elevatissimo valore genetico, nel nucleo di eccellenza diffusa sul territorio italiano; ma anche attraverso i test genomici sia su animali di sesso maschile che femminile. Con Inseme impegnato nel progetto di valorizzazione delle razze italiane da carne e da latte, di cui la Frisona italiana rappresenta la popolazione dominante. Razze legate alla biodiversità del territorio e in grado di produrre prodotti alimentari di eccellenza, sia nel campo lattiero-caseario che nella produzione di carne.Nei giorni scorsi, l’Anafij – Associazione nazionale allevatori della razza frisona e jersey Italiana - ha pubblicato i risultati della prima valutazione genetica del 2020 che confermano l’elevato valore della genetica selezionata da Inseme, anche a livello internazionale. Al primo posto si è classificato Stradivari. Sempre di Inseme è il toro Sound system, riproduttore posizionato primo in diverse categorie: classifica internazionale provati per Pft; classifica nazionale provati per Pft; classifica nazionale provati per Ies (indice di efficienza economica) e classifica canadese provato per Lpi.«Di prossima inaugurazione il laboratorio di sessaggio seme, negli spazi del Centro difa di Modena, che renderà Inseme una delle eccellenze dell’innovazione tecnologica del territorio modenese e dell’intero territorio nazionale. La tecnologia che sarà applicata è stata messa a punto e brevettata negli Stati Uniti».L'approvazione del bilancio 2019 da parte dell’assemblea dei soci, ha evidenziato l’incremento di valore della produzione e una razionalizzazione dei costi di gestione; sìgnificativo l'utile d’esercizio a sei cifre che attesta il patrimonio netto della società a 5.402.800 euro. I risultati raggiunti nel 2019 e gli ottimi risultati operativi di questi primi mesi del 2020, «con il posizionamento al top di classifiche nazionali e internazionali dei propri tori, sono da attribuire alla professionalità e alla caparbietà di tutto il board di Inseme: dal presidente Renato Ravasio al suo vice Giorgio Apostoli e ai consiglieri Enrico Leccisi, Juan Fernando Moreno, Paolo Proserpio, Roberto Chizzoni e Silvio Cotti».