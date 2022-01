Tessennano, capannone del sindaco Nicolai in fiamme: «Un vile attacco, non mi lascio intimidire»

In fiamme questa mattina un capannone agricolo a Tessennano (Viterbo). Sono in corso le operazioni di spegnimento.

La struttura è di proprietà del sindaco di Tessennano, neo eletto consigliere provinciale, Ermanno Nicolai. I vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli sono intervenuti in località Tomba, un’area rurale della zona a circa 5 km dal centro del paese.

Le fiamme sarebbero divampate all’interno della struttura, nella quale erano stipate diverse balle di paglia e foraggio, minacciando anche una casa nelle vicinanze. Il sindaco si è recato sul posto dopo essere stato avvistato dal fratello Stefano.

“Questo è un atto vile e intimidatorio - dichiara il sindaco Nicolai - spero che gli inquirenti possano individuare i responsabili per essere assicurati alla giustizia. Se qualcuno pensa di intimidire me e la mia amministrazione con questi atti per fini o scopi non previsti dalla legge, ha sbagliato destinatario. Perché nella nostra correttezza e trasparenza amministrativa non subiremo ricatti”.

Il fuoco ha distrutto l’intera struttura per un danno di circa 50mila euro. Sul posto anche i carabinieri per le prime indagini sull'incendio.