Tarquinia, colpo all'Eurospin: fanno saltare la cassa continua e si portano via migliaia di euro

I soliti ignoti in azione nella notte: hanno fatto saltare, utilizzando del liquido infiammabile, la cassa continua del supermercato Eurospin di Tarquinia (Viterbo).



Una volta violata la cassaforte, hanno portato via circa 30.000 euro in contanti. Nessun danno alle persone. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti per risalire all'identità dei malviventi.



Effettuato un accurato sopralluogo, si stanno vagliano le immagini della vdeosorveglianza.