Sfondano vetrina di notte e rubano flaconi e bustine di cannabis, due giovani arrestati

I carabinieri della stazione di Caprarola insieme ai colleghi del Nucleo radiomobile della compagnia di Ronciglione hanno tratto in arresto due giovani che avevano perpetrato un furto presso il negozio “Weed Shop” di Sutri.

I due avevano sfondato la vetrina con un grosso bastone e portato via flaconi e bustine di cannabis lights, ma il forte rumore è stato sentito dagli abitanti della centralissima via del centro storico sede del negozio i quali hanno subito chiamato la centrale operativa di Ronciglione sul 112. Grazie a questa segnalazione sono immediatamente intervenute sul posto le pattuglie in servizio di pronto intervento che, dopo breve tempo, sono riusciti a rintracciare i ladri lungo la Cassia, mentre si davano alla fuga a bordo di uno scooter.

I due, condotti in caserma, venivano sottoposti a perquisizione che permetteva di rinvenire tutta la refurtiva; i due giovani (di 26 e 31 anni residenti a Capranica) venivano tratti in arresto, posti ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Veniva inoltre sottoposto a sequestro lo scooter utilizzato dai due in quanto risultato anch’esso oggetto di furto, in quanto rubato pochi giorni prima a Carbognano.

I due giovani verranno anche deferiti in stato di libertà per ricettazione.

Ultimo aggiornamento: 14:04

