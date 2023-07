Venerdì 14 Luglio 2023, 05:20

C’era una volta la US Viterbese 1908. Salvo clamorosi colpi di scena dell’ultima ora, la società gialloblù non si iscriverà nemmeno oggi al campionato di Serie D. Se andasse effettivamente così, sarebbe quindi destinata a sparire visto che oggi alle 18 scade il tempo per presentare la domanda.

Contrariamente a quanto riportato ieri su queste colonne, la società smentisce che dallo stadio Rocchi siano stati tolti i videoled: sono ancora al loro posto. Intanto la sindaca Chiara Frontini (nella foto) scandisce la posizione di palazzo dei Priori sulla questione stadio. «La convenzione vigente datata 2018 - dice – scade il 31 agosto di quest’anno e questa può essere prolungata in via diretta solo se la Viterbese produce gli atti necessari a rendere valida la pre intesa firmata in fase commissariale e relativa al progetto di rifacimento dello stadio, che comporterebbe un impegno per entrambe le parti fino al 2026 e, al collaudo delle opere, fino al 2033 per l’ammortamento».

In caso contrario? «Resta in essere la situazione attuale, ossia la scadenza al 31 agosto e, con la nuova normativa entrata in vigore nel 2021, che stiamo peraltro recependo nel nuovo regolamento degli impianti sportivi, per assegnare la gestione dello stadio dovrà essere esperita una procedura di evidenza pubblica. Perciò, come facciamo ad impegnarci per la disponibilità del campo fino a fine campionato?». La strada indicata dalla sindaca è una sola: «La società deve produrre i documenti necessari - spiega - altrimenti la pre intesa decade e non possiamo prenderci questo impegno, che peraltro ha natura irrevocabile per tutta la stagione sportiva, come è riportato nel modulo da sottoscrivere».

Al netto di questo, la società comunica che il resto dei requisiti sono a posto. L’esperienza del presidente Marco Romano potrebbe quindi terminare dopo quattro stagioni in Serie C. Dopo un breve periodo, potrebbe anche tornare nel calcio in un’altra piazza. Intanto nelle scorse ore i giocatori, con cui c’era già un accordo verbale in vista della nuova stagione ma che ancora non avevano firmato il contratto la settimana scorsa, stanno trovando altre destinazioni. Per quello che riguarda invece il mercato dei giocatori che avevano indossato la maglia gialloblù la stagione scorsa, il gioiellino classe 2004 Simone D’Uffizi è passato all’Ascoli in Serie B con un contratto che lo legherà alla società bianconera fino al 30 giugno 2027. D’Uffizi era stato attenzionato anche da società di Serie A.