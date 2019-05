Spaccio di droga, arrestato minorenne

I carabinieri della compagnia di Viterbo, insieme ai colleghi dell 8° reggimento Lazio, sono intervenuti in via Sant'Agostino, in centro storico, dove era stata segnalata uno spaccio di droga tra giovanissimi e hanno bloccato un sedicenne, che stava vendendo 10 grammi di hashish a un coetaneo. Il casa dello spacciatore ne sono stati trovati altri 20 grammi. Il sedicenne è stato arrestato e portato all'istituto per minorenni di Casal del Marmo, mentre il consumatore è stato segnalato alla Prefettura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA