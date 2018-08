Santa Rosa, in diretta anche le minimacchine

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Santa Rosa, sarà una festa da oltre 164 mila euro. La gran parte dei fondi di palazzo dei Priori sarà per le riprese video e la diretta anche sui social network, insieme a tutto ciò che serve per garantire un 3 settembre in piena sicurezza. Ma c'è anche qualche novità: oltre che per il passaggio di Gloria, lo streaming è previsto pure per le minimacchine e il corteo storico. La macchina per assicurare un Trasporto tranquillo è imponente, anche a livello di investimenti. A partire dai new...