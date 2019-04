Ronciglione, al via il progetto "Alberghi diffusi" nei borghi medievali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vivere la vita di un borgo e sentirsi come un suo abitante: è questa la filosofia alla base del modello turistico dell’albergo diffuso. Un modello di sviluppo del territorio che inserisce le strutture ricettive all’interno di un centro abitato con un’ospitalità nuova, che ha salvato da morte certa decine di piccoli paesini.Anche il Comune di Ronciglione avvia il progetto “Alberghi diffusi” nei borghi medievali, invitando i cittadini – in particolar modo i proprietari di unità immobiliari nei borghi – a prendere parte al 10° incontro pubblico che si terrà lunedì 15 aprile alle ore 18 nella sala consigliare del Comune.L’incontro verterà proprio su questo nuovo progetto di accoglienza sostenibile, mirato a dare nuova vita alle strutture inutilizzate sparse per tutto il centro cittadino.«Abbiamo in mente una Ronciglione dove i turisti siano la normalità e non un'eccezione» ha commentato il sindaco, Mario Mengoni.«Per rendere la nostra cittadina a misura di turisti è necessario renderla accogliente».Un progetto eco-friendly, che non prevede di costruire nulla di nuovo, bensì di restaurare ciò che esiste già rendendolo a misura di turista, nel pieno rispetto della natura e dell’identità storica del paese.