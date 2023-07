Truffe agli anziani tra Viterbo e Roma per 54mila euro, napoletano arrestato

E' accusato di aver messo a segno diverse truffe ai danni di anziani a Roma, Viterbo e Genzano Romano a dicembre scorso. Per questo la Squadra mobile di Viterbo, in seguito a indagini coordinate dalla procura di Roma, ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari per un uomo residente a Napoli.

L'indagato avrebbe agito insieme ad altre persone, attualmente ricercate. A inizio gennaio l'indagato è stato fermato a Viterbo per un controllo alla circolazione stradale da parte di una Volante. Portato il quetura l'uomo avrebbe tentato di cancellare alcuni contenuti sul tuo telefono, di fronte ai poliziotti che glielo hanno subito sequestrato.

In quei giorni erano state segnalate diverse truffe nella provincia di Viterbo, sia consumate che in forma di tentativo; così sulla base dei precedenti del soggetto, gli agenti hanno intuito che il fermato fosse in qualche modo riconducibile alle truffe. Infatti, da una prima rapida analisi sul suo telefono sono emersi alcuni video di truffe ad anziani commesse a Roma.