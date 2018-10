Risparmiare l'acqua in bagno: si muove la Ue, le aziende ceramiche cercano uno standard

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il risparmio idrico ed energetico passa anche e soprattutto dai prodotti che usiamo tutti i giorni. Come nell'arredo bagno, comparto economico di primo piano per l'economia viterbese, per il quale si sta lavorando a una armonizzazione delle produzioni in ambito europeo.Nei giorni scorsi nel distretto ceramico di Civita Castellana (Viterbo) è stata ospitata una riunione tra operatori, nel solco del preciso indirizzo da parte della Commissione europea di arrivare, nei prossimi anni, alla definizione di una etichettatura idrica unica nel Vecchio continente. Obiettivo: agevolare la comprensione delle caratteristiche di risparmio idrico ed energetico per i prodotti a consumo d’acqua.«Per questo - ha spiegato Paolo Pastorino, presidente di Assobagno - qualche anno fa è nato un movimento a livello europeo denominato “European bathroom forum”, che ha come obiettivo quello di proporre all’Unione europea uno schema volontario di origine industriale, basato sull’armonizzazione delle diverse etichette sul risparmio idrico attualmente presenti in Europa. E quindi un’unica etichettatura, condivisa da una base di aziende e associazioni di categoria il più ampia possibile».Assobagno, nella riunione a porte chiuse riservata alle aziende associate, ha portato a valutare i lavori tecnici svolti fino a oggi dall’European bathroom forum circa le ceramiche sanitarie. «E in quella sede di confronto interno nessun tipo di decisione era stata presa - aggiunge Pastorino - perché l’obiettivo di Assobagno è quello di identificare una posizione rappresentativa delle ceramiche sanitarie su temi normativi e di politica industriale sul risparmio idrico. Ma poi un confronto e una condivisione anche con le altre associazioni nazionali, come ad esempio Confindustria Ceramica, sarebbe auspicabile».