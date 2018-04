Riconvertire la centrale ex nucleare di Montalto di Castro, l'Enel va avanti con i progetti

di Marco Feliziani

«Nessun passo indietro sul progetto Futur-e a Montalto di Castro». Enel Produzione prova a fare chiarezza sul futuro del sito energetico di Pian dei Gangani, in seguito delle dichiarazioni del sindaco Sergio Caci che ha parlato di smantellamento e demolizione. Replicando ai timori del primo cittadino sul futuro del sito, definito non chiaro, Enel insiste con il programma di riqualificazione dei 200 ettari destinato a restituire nuova vita alla centrale in via di dismissione. «Stiamo portando avanti le negoziazioni con uno...