Giovedì 2 Febbraio 2023, 05:30

Due ministri in un colpo solo con vista sulla Regione Lazio: quella del turismo, Daniela Santanché (FdI), poi l’altro dell’ambiente, Gilberto Pichetto Fratin (Forza Italia). Santanché ha esordito nella sala Regia: «Dovete avere un grande orgoglio di appartenenza - ha detto - qui gli occhi si riempono di storia e bellezza, c’è la solennità di essere in questa sala». Sul suo settore di competenza «anche Viterbo ha ancora un grande lavoro da fare. Bisogna scrollarsi di dosso il fatto di vivere Roma come una minaccia».

Anche perché il Giubileo è alle porte. «Sono previsti 30 milioni di turisti da dicembre 2024: la sfida è intercettarli, devono venire qua perché questa è la città dei Papi, è un turismo religioso». Ora invece Viterbo «molti non sanno collocarla geograficamente, direbbero che sta in Toscana. La sfida del Giubileo può veramente cambiare questo territorio». Poi, accompagnata dall’onorevole Mauro Rotelli e da Sandro Pappalardo, componente del cda dell’Enit, Santanché ha visitato il Forte Sangallo, sede del museo dell’Agro Falisco, a Civita Castellana.

Nel pomeriggio è toccato a Pichetto Fratin, insieme al parlamentare Francesco Battistoni e ai candidati forzisti alla Regione Lazio: «Se non risolviamo la questione energetica non risolviamo neanche quella ambientale. Bisogna abbandonare carbone e petrolio. A giorni - ha promesso - il primo decreto sulle comunità energetiche». Quindi il delicato tema delle scorie nucleari, su cui si attendono approfondimenti dalla Sogin. «Vanno fatti dei carotaggi, ci vorrà qualche mese, vedrò qual è il risultato. Ma questo paese deve darsi una soluzione, ora le portiamo in Francia e Inghilterra, a cui paghiamo fior di miliardi. Il tema è attenzionato al massimo, al momento nessuna decisione di imposizione, anzi credo che il ragionamento vada fatto un po’ più ampio. Vediamo cosa arriva e poi confrontiamoci».

E lunedì arriva Maria Elena Boschi (Azione - Italia Viva). Alle 11 sarà al distretto della ceramica di Civita Castellana, alle 14 a Montefiascone, al ristorante Caminetto, alle 17 all’agriturismo I girasoli a Pescia Romana e alle 19 al Colle Diana sporting club a Sutri. Potrebbe arrivare anche il leader di Italia Viva, Matteo Renzi: «La settimana prossima ho promesso tappe a Viterbo», ha scritto ai suoi.