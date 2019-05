Reati, in calo ovunque in Italia ma a Viterbo aumentano. Salvini: «ho chiesto spiegazioni»

Ultimo aggiornamento: 12:33

Nel Lazio, nel 2019, reati in calo del 9% rispetto al primo trimestre di un anno fa. Ma Viterbo va in controtendenza: è l'unica del Lazio e tra le uniche 5 in Italia che vede un aumento.In particolare a Frosinone -19,5%, -11,7% a Latina, -6,8% a Rieti, -8,6% a Roma. Viterbo invece segnala +2,5%. Si riducono anche gli stranieri ospiti delle strutture di accoglienza. In tutta la regione erano 14.531 al 13 maggio 2018, diventati 10.302 al 13 maggio 2019 (-29,1%): a Frosinone -25,11%, -30,77% a Latina, -14,39% a Rieti, -26,64% a Roma, -49,22% a Viterbo.Sono i dati diffusi dal Viminale che prepara un decreto sicurezza bis. «Vogliamo fare sempre di più e meglio - spiega il ministro dell'Interno Matteo Salvini - i numeri sono rassicuranti ma non ci accontentiamo». Sul caso di Viterbo, Salvini spiega: «È una delle cinque province italiane dove i reati non calano. Ho chiesto approfondimenti e monitoraggi costanti: sono sicuro che, collaborando con gli amministratori locali, riusciremo a invertire la tendenza».