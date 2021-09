A Orte spunta una quarta lista per il Comune: " Si Può. Innovazione, progresso e ambiente"

Giovedì 2 Settembre 2021, 14:33

Elezioni: a Orte saranno quattro le liste in corsa per la conquista del palazzo comunale, il prossimo 3 e 4 ottobre.

Per gli oltre cinquemila elettori si amplia la scelta per il rinnovo del consiglio comunale, con l'arrivo di altri dodici nomi.E' infatti certa la presenza, nella corsa per la conquista del parlamentino locale, della lista civica "Si Può. Innovazione, progresso e ambiente", nel cui interno sono rappresentati «tutte le realtà locali». Rispetto alle candidature per la corsa a sindaco, nella lista la scelta si è ristretta a due nomi: Valentina Polo (barista, impegnata nel sociale) e Massimo Dionisi, ex candidato primo cittadino nella passata tornata elettorale con il Movimento 5 Stelle; laureato in scienze della comunicazione e funzionario statale.

Quest'ultimo è quello che certamente sarà indicato come il numero uno per la conquista della fascia tricolore; dovrà affrontare la campagna elettorale contro il sindaco uscente Angelo Giuliani (Orizzonte comune); Dino Primieri (Uniamo Orte); Giuseppe Fraticelli (Noi con Orte). Tutti ora dovranno fare i conti con un avversario che non era nel conto. Anzi, qualcuno dopo i silenzi degli ultimi giorni lo aveva già cancellato.

Tra i componenti della lista Si Può è certa la presenza di Piero Buccione, componente storico dell'area progressista. In pratica si sono riunite in un solo gruppo tre anime: Direzione domani, Meet up Orte e dissidenti della sinistra storica, con l'obbiettivo di conquistare palazzo Nuzzi. «Proponiamo una alternativa al passato dice il portavoce Luca Bonifazi che è il modello di politica che hanno abbracciato gli altri tre schieramenti, e che non rientra nei nostri canoni. La nostra base si regge sulla democrazia partecipata e sul dialogo interno, che può portare solo all'identificazione delle soluzioni utili ai cittadini di Orte».

La presentazione della lista e del candidato alla carica di primo cittadino è per venerdì alle 18,30 a Orte Scalo, presso l'Arena (dopolavoro Ferroviario). Il programma elettorale prevede l'integrazione sociale e la soluzione alle problematiche dell'immigrazione sempre nell'ottica dell'integrazione