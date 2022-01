Sabato 29 Gennaio 2022, 06:55

«Fermi tutti questa è una rapina». Classica la frase, meno l’effetto sorpresa. Ieri pomeriggio, poco dopo l’orario di chiusura, due uomini sono entrati nell’ufficio postale di Oriolo Romano e lo hanno svaligiato. Ingente il bottino che sono riusciti a portare via, proprio per i diversi depositi che erano stati appena fatti.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Ronciglione, accorsi immediatamente sul posto, i due sarebbero entrati grazie a una piccola disattenzione dei dipendenti al momento di uscire per la pausa. Berretto in testa e mascherina sul volto, i due avrebbero iniziato a gridare “questa è una rapina”, mostrando, forse, una pistola.

Tutti i dipendenti si sono immobilizzati. Il fattore sorpresa messo in atto li avrebbe destabilizzati completamente. I due rapinatori per essere sicuri che i dipendenti dell’ufficio postale non facessero scherzi gli hanno sottratto i telefoni cellulari e poi li avrebbero obbligati a svuotare le casse per loro. Ottenuto tutto l’incasso i due sono fuggiti a piedi. Una fuga breve da via Mazzini, sede delle Poste, fino a un’auto che sarebbe stata ferma ad attenderli per portarli il più lontano possibile con il malloppo.

I carabinieri della stazione di Oriolo, arrivati per primi sul posto, dopo essersi assicurati che i dipendenti erano tutti in salvo, hanno iniziato i primi rilievi. In supporto poco dopo è giunto il nucleo della compagnia di Ronciglione che ha avviato le indagini e le ricerche dei due fuggitivi. Al vaglio degli investigatori le immagini della video sorveglianza dell’ufficio postale e quelle posizionate lungo il centro cittadino.

Non solo, sono stati ascoltati tutti i testimoni che hanno fornito descrizioni sui due soggetti entrati all’improvviso alla Posta. Accento, vestiario e camminata, tutti dettagli fondamentali per aiutare le forze dell’ordine a identificare i rapinatori.