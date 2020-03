Nuovo caso di coronavirus: ora nel Viterbese sono 16 i contagiati

Ultimo aggiornamento: 14:26

E ora sono 16. Nuovo caso di coronavirus a Viterbo. Si tratterebbe del padre della dottoressa già ricoverata a malattie infettive a Belcolle. L'ufficialità è arrivata in queste ore dal Policlinico Gemelli ed è stata comunicata dalla Asl di Viterbo.La persona, già in isolamento domiciliare fiduciario, non è un operatore sanitario e presenta un link epidemiologico, oltre che appunto un legame di parentela con uno dei precedenti casi. Questi legati tutti all'infettivologo di Belcolle, già positivo dalla scorsa settimana.In base alle indagini epidemiologiche effettuate dal Team operativo Coronavirus (Toc), i contatti stretti sono stati invitati ad osservare un regime di isolamento domiciliare fiduciario, come previsto dai protocolli vigenti.Intanto, emergono dettagli su uno dei contagiati scoperti ieri. Si tratta di un uomo di San Lorenzo Nuovo ma domiciliato a Montefiascone. Sentitosi male, si era rivolto al pronto soccorso di Acquapendente dove i sanitari hanno subito attivato le procedure previste in caso di sospetto Covid-19. Quindi, è stato trasportato a Belcolle. Ore si trova in terapia intesiva con respirazione assistita.