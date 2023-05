Venerdì 12 Maggio 2023, 05:15

Nuovi parcheggi in centro? Per ora restano un sogno. Il Comune ha respinto la proposta di project financing (un partenariato pubblico-privato per realizzare opere in concessione) volto alla realizzazione di due strutture multipiano in via delle Fortezze e a piazza della Rocca. Oltre 600 i posti previsti: nel primo caso 238 stalli, 70 box e posti per diversamente abili; nel secondo, rispettivamente 226, 100 e 5.

La proposta originaria è arrivata al Comune nel 2018 (giunta Michelini), poi modificata con la proposta di aggiungere la gestione di parcheggi a pagamento (per un totale di 1617 stalli), finché nel 2022 l’allora commissario straordinario ha comunicato alla società “che la proposta sarebbe stata rimessa alla futura amministrazione comunale, stante le valutazioni di carattere politico”.

Ebbene, la giunta Frontini ha deciso che il progetto non è valevole di approvazione perché non idonea “a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato”, riporta la giunta. Molto dettagliate le motivazioni che hanno portato alla bocciatura. “Il focus di questa amministrazione nei prossimi anni è quello di lavorare su un nuovo piano della mobilità che arrivi a valorizzare il ruolo del centro storico con l’obiettivo di perseguire una ‘progressiva e graduale pedonalizzazione del centro storico a fronte di una rinnovata attenzione all’ambiente’. A ciò si aggiunge una “valutazione politica del progetto, che sottende una condivisione nel merito dell’intervento, trattandosi di iniziativa di partenariato pubblico privato di durata ultra decennale (45 anni), in un’ottica di integrazione della stessa all’interno della programmazione strategica dell’ente”.

Volontà della giunta è “ridurre al massimo l’avvicinamento delle automobili al centro storico e alla fascia immediatamente esterna alle mura, privilegiando un sistema di parcheggi più periferici interconnessi con un sistema di mobilità di nuova generazione”. E invece la proposta di realizzazione di un nuovo parcheggio interrato all’interno del perimetro delle mura cittadine “farebbe proseguire ed incentiverebbe l’ingresso delle auto all’interno dello stesso, per di più in una piazza cardine della città (piazza della Rocca, ndr)”. Inoltre, la giunta Frontini si è anche fatta due conti e verificato che la gestione in house dei parcheggi blu affidato alla Francigena è più conveniente rispetto all’esternalizzazione.