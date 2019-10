“Notturni alle terme" con note e poesie per l'anteprima del festival I Bemolli sono blu dedicato a Chopin

Ultimo aggiornamento: 20:10

Diciannove concerti. Inscritti all'interno di sei linee programmatiche: Notturni sull'acqua; Chopin e il suo tempo; CameraLab; I suoni dello Spirito; Musica senza confini; Giovani talenti; Educare alla musica. Sei le location: Terme dei Papi; auditorium di S.Maria in Gradi; Chiese del Gesù e di Santa Maria della Verità: l'abbazia cistercense di San Martino al Cimino; il Palazzo Gallo di Bagnaia.Sono i numeri notevoli della terza edizione del festival "I Bemolli sono blu’, dedicata a Frédéric Chopin (1810-1849), "raffinato e romantico compositore" secondo la definizione del direttore artistico, il pianista Sandro De Palma, colonna portante dall’associazione "Muzio Clementi" ideatrice della rassegna che gode il sostegno di un folto pool di istituzioni pubbliche e soggetti privati.Per l'anteprima "una spettacolare serata – ha detto De Palma – dal titolo “Notturni alle Terme” nata da un’idea di Vincenzo Ceniti, console del Touring Club. Domani 4 ottobre, ore 21 alle Terme dei Papi porteremo il pianoforte; musica e poesia daranno vita a uno spettacolo magico, tra brani di Chopin e poesie di Zingonia Zingone. Gli spettatori potranno così godere di questa esperienza sensoriale unica facendo il bagno nella piscina". L’inaugurazione ufficiale il giorno seguente, ore 18, all’auditorium di Gradi, con la Nuova orchestra da camera "Ferruccio Busoni" di Trieste diretta da Massimo Belli e primo violino Lucio Degani, che eseguirà le "Quattro stagioni" di Vivaldi, il "Tirol concert" di Philip Glass e infine il concerto K449 per pianoforte e archi di Mozart, con De Palma al piano.Tra gli altri appuntamenti di rilievo, il 13 ottobre, nella chiesa del Gesù, una serata di teatro-recitato e musica con la partecipazione l’attrice Tatiana Farnese, che impersonerà George Sand (scrittrice e compagna di Chopin), accompagnata al piano da De Palma con i 24 Preludi di Chopin. Gran finale il 9 novembre, ore 19, nella chiesa della Verità con la "Via Crucis" di Liszt, per celebrare per celebrare i 125 anni del Touring Club. Al pari dello scorso anno, il festival entrerà nella casa circondariale di Mammagialla, "per un messaggio di riscatto e solidarietà sociale”.Info: www.associazioneclementi.org