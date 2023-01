Neve sul Viterbese, disagi alla circolazione, scuole chiuse. Strada Cimina bloccata

Il maltempo non risparmia la provincia di Viterbo. Da poco dopo l'alba nevica su gran parte della Tuscia, con forti ripercussioni sulla circolazione. Al momento la strada provinciale Cimina, da Viterbo, è chiusa al traffico: la neve impedisce il transito in condizioni di sicurezza per gli automobilisti, così come sulla Canepinese (foto sotto); alcune vetture e mezzi pesanti, oltre a un autobus della Cotral, sono bloccati lungo la strada.

Altre interruzioni sono in atto sulla Canepinese, mentre anche nella zona a nord del capoluogo si registrano blocchi: tutto fermo sulla Umbro Casentinese (foto sotto), prima del bivio con la provinciale Pratoleva. Forti rallentamenti sulla Cassia verso Montefiascone e poi fino ad Acquapendente.

Difficoltà per raggiungere San Martino al Cimino, dove i mezzi spazzaneve e spargisale sono entrati in azione. Diverse zone di Viterbo sono imbiancate, ma le scuole sono state aperte. Non così a Canepina e a Caprarola dove il Comune ha disposto la chiusura. Nella foto sotto la coltre di neve a Soriano nel Cimino.