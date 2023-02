Nepi, incidente stradale al bivio Cassia - Nepesina, due feriti

Un incidente stradale con due feriti all'incrocio tra la Cassia e la Nepesina nel territorio a confine tra i comuni di Nepi e Monterosi in località Gabelletta.

Sono rimaste coinvolte due auto, che sono andate distrutte.

Sul posto sono arrivatì i carabinieri di Nepi e Monterosi per i rilievi e per decongestionare il traffico. Due le ambulanze del 118 inviate sul luogo dello scontro, che hanno trasferito i feriti all'ospedale di Civita Castellana per le cure del caso. Traffico rallentato e lunghe file.