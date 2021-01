Nepi, crolla un muro nel centro storico. Chiusa la strada fino alla demolizione

Paura a Nepi la notte scorsa, dove nel centro storico - in via Termolarte - è crollato un muro.

La causa forse è da addebitare al forte maltempo dei giorni scorsi. Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Civita Castellana ed è stata disposta la chiusura del tratto di strada interessato al cedimento. Quanto prima l'amministrazione comunale provvederà alla demolizione della restante parte.

Sul posto anche il sindaco Franco Vita: «In giornata provvederò ad emettere l’ordinanza per la messa in sicurezza della strada per i lavori di demolizione. E subito dopo riaprimero la strada al traffico» .

Non risultano danni alle auovetture che si trovavano parcheggiate lungo la via. La polizia locale ha provveduto a modificare la segnaletica stradale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA